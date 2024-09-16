Инвестбанкир Коган объяснил, что ЦБ поднимает ключевую ставку для снижения уровня потребления

В России наблюдается увеличение реальных располагаемых доходов, превышающих уровень инфляции. Об этом сообщил в эфире радио Sputnik инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган, объясняя, зачем Центральный банк повышает ключевую процентную ставку.

По мнению Когана, уровень безработицы в 2,6% свидетельствует о значительном дефиците рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к росту заработных плат. Это увеличение доходов населения позволяет людям откладывать больше средств.

«Поэтому в целом доходы населения у нас растут и у людей появились деньги, которые они готовы откладывать», — отметил Коган.

В подтверждение этой тенденции, количество открытых счетов на Московской бирже возросло до 32 миллионов, а объем депозитов населения может достичь 60 триллионов рублей. Главной причиной данного роста эксперт назвал высокие процентные ставки, которые способствуют увеличению сбережений.

Также Евгений Коган отметил, что повышение ключевой ставки со стороны Центрального банка направлено на снижение уровня потребления и стимулирование накоплений среди населения.