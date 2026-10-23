Индию, Узбекистан и ОАЭ назвали приоритетными направлениями для расширения экспорта Нижегородской области

Индия, Узбекистан и ОАЭ являются приоритетными направлениями для расширения экспорта Нижегородской области, сообщил замгубернатора Егор Поляков на I Нижегородском экономическом форуме. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

Регион планирует развивать сотрудничество через локализацию производства и создание площадок для выхода местных предприятий на зарубежные рынки. Индия привлекает быстрым экономическим ростом, Узбекистан рассматривается как перспективное направление на постсоветском пространстве, а ОАЭ могут стать точкой входа на арабский рынок.

Внешнеторговый оборот региона составляет около 9 млрд долларов в год, при этом 66,5% приходится на экспорт в 90 стран. Почти половина поставок — 49% — приходится на машиностроение. Для расширения торговли планируется использовать транспортный коридор через Каспийское море, связывающий северные порты России с южными, в том числе за счет создания мультимодального порта на Бору.