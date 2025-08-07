Индекс Мосбиржи вырос после заявления о возможной встрече Трампа и Путина

Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии вырос на 3%, до 2870 пунктов — максимума за два месяца. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки .

Резкий рост начался после сообщений о намерении президента США Дональда Трампа встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом ранее сообщила The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера.

Издание также уточнило, что вскоре после двустороннего саммита Трамп планирует провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского. До появления этой информации индекс Мосбиржи колебался вблизи нуля.

Ранее Трамп назвал продуктивной встречу Путина с его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.