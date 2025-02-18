Им самим это нужнее. При каких условиях Visa и Mastercard вернутся в Россию

На фоне возобновления разговора между Россией и США появилась информация о возможном возвращении в страну платежных систем Visa и Mastercard. Инвестиционный банкир Евгений Коган на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, насколько это реально и на каких условиях произойдет новый приход в Россию.

«Для россиян наступили достаточно трудные времена, когда, если ты хочешь рассчитаться где-то за границей, тебе приходится открывать счета в эмиратских банках, узбекских, киргизских, таджикских, казахских и так далее. Все это удорожает расчеты и вытаскивает деньги из кармана россиян», — рассказал он.

По его мнению, западные платежные системы могли бы вернуться только при условии коллаборации с отечественной компанией «Мир». Возвращение в Россию компаниям Visa и Mastercard нужно больше, чем самой России, считает Коган, поскольку их бизнесы переживают не лучшие времена.

Если договоренности удастся достичь, вернуться платежные системы смогут в течение буквально пары месяцев, подытожил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нормальной практикой возможное возвращение западных брендов на отечественный рынок.