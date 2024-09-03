Хранить пароли и не обменивать с рук. Как не стать жертвой мошенничества с криптой

Пользователь криптокошелька получает конфиденциальность, но при этом сам отвечает за безопасность своих средств. Чтобы уберечься от мошенников, необходимо никому не говорить секретный код и внимательно относиться к вопросу вывода криптовалюты, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко эксперт агентства Crypto-A Алена Нариньяни.

«Самое важное правило, которое нужно знать. — ты отвечаешь за свой криптокошелек. Если ты установил на свой телефон, на компьютер куда-то этот кошелек — ты за него отвечаешь. Ты хранишь секретный код. Ты хранишь пароль, ты никому их не даешь», — объяснила она.

Специалист предупредила, что никому и ни при каких обстоятельствах нельзя раскрывать секретный код, иначе имеющиеся на криптокошельке средства похитят. Она добавила, что ни один сотрудник биржи никогда не станет просить у клиента такую информацию.

Вторым правилом безопасности, по ее мнению, является внимательное отношение к обмену валюты и ее выводу на банковскую карту.

«Если ты выбираешь эту площадку в интернете, обращай внимание на отзывы. Смотри, чтобы там было много положительных сделок, смотри, чтобы люди не жаловались на то, что сделка не прошла и что-то не пришло», — подчеркнула эксперт.

Нариньяни добавила, что криптовалюту нельзя обменивать с рук. Если с криптокошелька перевести деньги, вернуть их будет уже нельзя.

«Здесь это физически невозможно. Потому что одно из преимуществ криптовалюты, почему она завоевывает так много сердец, и так много пользователей ей заинтересованы, это именно конфиденциальность и децентрализованность», — заключила она.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что криптовалюта не обладает реальной экономической ценностью. По словам эксперта, колебания ее курса зависят от спекулятивной игры спроса и предложения.