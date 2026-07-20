HR-эксперт Буданцева рассказала о влиянии поколения Z на российский рынок труда

Руководитель отдела подбора персонала Лиги Цифровой Экономики Кристина Буданцева сообщила «Газете.Ru» , что к 2026 году доля поколения Z среди соискателей в ИТ-сфере достигла 38%.

По данным аналитиков, в 2025 году доля зумеров (людей, родившихся в период с 1998 по 2013 год) в общем объеме резюме составила 34%, а в ИТ-секторе — 38%. При этом подходящих кандидатов по-прежнему мало, и российский рынок переживает дефицит кадров.

Зумеры отличаются креативностью, толерантностью и внимательностью к своему психологическому состоянию. Они выбирают профессии по интересам, живут в режиме непрерывного обучения и предпочитают диалог конфликтам. Для них свобода важнее стабильности, и они требуют объяснения смысла каждой задачи.

Чтобы привлечь зумера, работодателю нужно быть открытым, прозрачным и уважительным. На собеседованиях они спрашивают о балансе работы и личной жизни, компенсации переработок. Им важна атмосфера в коллективе: они не терпят токсичности и конфликтов, опасаются дискриминации по возрасту. Рутина их демотивирует.

Она подчеркивает, что работа с разновозрастными командами становится объективной реальностью, и руководителям необходимо осваивать управление такими коллективами.