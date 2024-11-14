HR директор Гончарук посоветовал не инвестировать в биткоин последние деньги

Стоимость биткоина накануне побила исторические рекорды, на этом фоне у инвесторов отмечается повышенный интерес к этой криптовалюте. Однако биткоин не является средством заработка, считает HR директор «Майнинг Кластер» Виктор Гончарук. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что у начинающих инвесторов, как правило, ограниченные финансы. Но вкладывать в биткоин последние деньги весьма опрометчиво.
Гончарук посоветовал для развития собственного финансового потенциала инвестировать небольшую часть дохода на растущий рынок. Уже в пиковой точке можно оценить ситуацию и решить, выходить или удерживать деньги, резюмировал эксперт.
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