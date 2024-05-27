Хорошее подспорье. Депутат — о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Депутат Бессараб: система корпоративных пенсий станет подспорьем для накоплений
Система корпоративных пенсий станет действительно хорошим подспорьем для накоплений. Таким мнением с 360.ru поделилась депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Минфин разработал новый законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». В перспективе подключившихся к системе работодателей планируется освободить от налога на прибыль с тех средств, которые направят на программу долгосрочных сбережений.
Во-первых, это будет действительно хорошим подспорьем для пенсионных накоплений. Кроме того, государству всегда требуются длинные деньги. Это как раз источник их финансирования. А для работника и работодателя, что важно, можно действительно накопить хорошую пенсию, причем на взаимовыгодных условиях.
Светлана Бессараб
депутат
По словам парламентария, для работодателя это станет хорошим стимулом привлечения работников. Если действительно удастся решить вопрос с вычетом из налога на прибыль — это тоже хороший посыл от государства.
«Если налог на прибыль для высокооплачиваемых работников с учетом введения прогрессивной шкалы подоходного налога будет увеличен, то было бы логично от какой-то границы предусмотреть вместо налогообложения внесение этих же средств в долгосрочные пенсионные накопления. То есть для работника это все равно средства, которые пошли бы в налоговую систему. А так они идут ему на пенсионные накопления», — добавила депутат.
По ее словам, именно такую систему используют многие страны мира, и это дает хорошие результаты. Однако система должна быть понятной и прозрачной.
«То есть, если предусмотрен <…> вычет из налога на прибыль, то нужно понимать, на сколько работников, какой взнос на одного работника, какие параметры для софинансирования наравне с государством, например, или только корпоративное финансирование будущих пенсий», — подчеркнула Бессараб.
Замминистра финансов России Алексей Моисеев ранее отметил, что новая система добровольных пенсионных накоплений является необязательной. Это принципиальная позиция властей.