Минфин разработал новый законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». В перспективе подключившихся к системе работодателей планируется освободить от налога на прибыль с тех средств, которые направят на программу долгосрочных сбережений.

Во-первых, это будет действительно хорошим подспорьем для пенсионных накоплений. Кроме того, государству всегда требуются длинные деньги. Это как раз источник их финансирования. А для работника и работодателя, что важно, можно действительно накопить хорошую пенсию, причем на взаимовыгодных условиях.

По словам парламентария, для работодателя это станет хорошим стимулом привлечения работников. Если действительно удастся решить вопрос с вычетом из налога на прибыль — это тоже хороший посыл от государства.

«Если налог на прибыль для высокооплачиваемых работников с учетом введения прогрессивной шкалы подоходного налога будет увеличен, то было бы логично от какой-то границы предусмотреть вместо налогообложения внесение этих же средств в долгосрочные пенсионные накопления. То есть для работника это все равно средства, которые пошли бы в налоговую систему. А так они идут ему на пенсионные накопления», — добавила депутат.