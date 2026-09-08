Хантер Байден выпустит свой мемкоин в честь скандала с ноутбуком

Персональный компьютер Байдена-младшего, породивший тысячи мемов, дебютирует в виде цифрового токена. Сын демократа запустит криптовалюту в виде мема. Она начнет торговаться на платформе Base, созданной компанией Coinbase Global.

Хантер Байден подтвердил информацию СМИ о выходе мемкоина. Он опубликовал в соцсети X пост с подписью $LAPTOP, датой 9 сентября и видеороликом, в котором представители администрации Дональда Трампа упоминают скандал.

Ранее ФБР изъяло ноутбук сына экс-президента из мастерской в Делавэре. На жестком диске нашли электронные письма, документы, финансовые записи, откровенные фотографии с женщинами и наркотиками.