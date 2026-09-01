Губернатор Приморья раскрыл содержание закрытой встречи с Путиным после заседания

На закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным после Совета по нацпроектам обсуждали развитие регионов и спортивных объектов, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в кулуарах ВЭФ. Об этом сообщило РБК .

Также темой беседы стали рабочие истории, добавил губернатор.

После заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 19 августа Путин попросил шестерых чиновников остаться, чтобы «буквально два слова еще сказать прямо и лично». В приватной беседе участвовали помимо Кожемяко глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, министр транспорта Андрей Никитин, главы Минфина и Минэнерго Антон Силуанов и Сергей Цивилев.

Встреча состоялась в помещении по соседству с залом заседаний.