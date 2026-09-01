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    Губернатор Приморья раскрыл содержание закрытой встречи с Путиным после заседания

    Губернатор Приморья раскрыл содержание закрытой встречи с Путиным

    Фото: РИА «Новости»

    На закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным после Совета по нацпроектам обсуждали развитие регионов и спортивных объектов, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в кулуарах ВЭФ. Об этом сообщило РБК.

    Также темой беседы стали рабочие истории, добавил губернатор.

    После заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 19 августа Путин попросил шестерых чиновников остаться, чтобы «буквально два слова еще сказать прямо и лично». В приватной беседе участвовали помимо Кожемяко глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, министр транспорта Андрей Никитин, главы Минфина и Минэнерго Антон Силуанов и Сергей Цивилев.

    Встреча состоялась в помещении по соседству с залом заседаний.