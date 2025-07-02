Группа «Плюс» объявила о семикратном росте выручки в 2024 году

Развивающая цифровые сервисы и инфраструктуру продаж на рынке недвижимости АО «Плюс» (MOEX OTC: PLUS) подготовила отчет о консолидированных финансовых результатах (по МСФО) за 2024 год в рамках подготовки первичного размещения акций.

В отчете говорится, что в прошлом году компания получила выручку в 8,6 миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем в 2023 году.

Скорректированная EBITDA — 2,2 миллиарда рублей с рентабельностью в 25,5%. Чистая прибыль — 1,14 миллиарда рублей (после прошлогоднего убытка в два миллиарда), нематериальные активы за год увеличились с 3,4 миллиарда до 6,4 миллиарда рублей.

Финансовый директор группы «Плюс» Маргарита Стюкова отметила, что компания показала уверенный рост по ключевым финансовым показателям.

«Выручка выросла более чем в семь раз по сравнению с 2023 годом и составила 8,6 миллиарда рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 25%. Компания вышла на операционную прибыль», — подчеркнула она.

Представитель компании добавила, что увеличение объема нематериальных активов стало результатом системных инвестиций в технологий. Основной вклад обеспечили вложения в IT-продукты, как в собственные разработки, так и в сделки M&A.

Финансовый директор группы «Плюс» отметила, что это первая консолидированная отчетность по МСФО в рамках подготовки к IPO и выхода группы для привлечения инвесторов.

«Наш приоритет — финансовая устойчивость. Мы сосредоточены на сохранении достигнутых результатов и поддержании маржинальности за счет контроля расходов и фокуса на ключевых продуктах», — подчеркнула Стюкова.

Переход группы «Плюс» к отчетности МСФО стал сигналом рынку, что компания готова к публичному размещению акций на рынке и привлечению новых инвесторов. Об этом завила финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничей.

«Для нас, как мажоритарного акционера, важно, что „Плюс“ показывает уверенный рост как самостоятельный бизнес, с собственной бизнес-моделью, командой и стратегией. Публикация отчетности позволяет инвесторам и аналитикам впервые в полной мере увидеть масштаб и устойчивость этого направления», — объяснила она.

Голубничей добавила, что высокие результаты «Плюс» окажут положительное влияние на капитализацию группы «Самолет».