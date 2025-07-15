Госдума установила сроки внедрения цифрового рубля

Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года

Использование цифрового рубля для торговых и платежных операций крупнейших банков и продавцов России начнется с 1 сентября 2026 года. Такой законопроект приняла Госдума .

Документ также предусматривает введение банками универсального QR-кода для проведения операций с цифровым рублем при безналичной оплате клиентами товаров и услуг.

За унификацию QR-кодов для проведения безналичных платежей выступал Центральный банк России. Первый заместитель регулятора Ольга Скоробогатова пояснила, что такой способ оплаты услуг доступен для россиян через Систему быстрых платежей.

Но на QR-коды также перешли ряд банков, что поставило клиентов в неудобное положение из-за путаницы, с какого счета списались деньги.

Для урегулирования этого вопроса Центробанк предложил ввести единую систему с универсальными QR-кодами, к которой подключатся все финансовые организации.