Госдума рассмотрит законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

Госдума займется рассмотрением проекта базового закона о семейной налоговой выплате работающим родителям, у которых есть как минимум двое детей. Документ разместили в думской электронной базе .

После принятия проекта семьи начнут получать «налоговый кешбэк» с 1 января 2026 года. Новые нормы коснутся только российских граждан, размер выплаты будет составлять 7% из 13% уплаченного НДФЛ. В документе также прописали, что «налоговый кешбэк» будет полагаться семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предположил, что благодаря изменением в налоговом законодательстве в России будет строиться больше учреждений здравоохранения, спорта и культуры. Он также напомнил, что во многих странах ввели гораздо более высокие налоги.