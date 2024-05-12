Госдума привлечет экспертов для обсуждения изменений налоговой системы | 360°

Деньги 12 мая 2024, 16:46 Госдума привлечет экспертов для обсуждения изменений налоговой системы Депутат Макаров: изменения налоговой системы обсудят с экспертами 20 мая РИА «Новости»

Читать 360 в

Публичное обсуждение донастройки налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая, чтобы депутаты успели принять все изменения до окончания весенней сессии. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он подчеркнул, что уже получил от коллег из разных фракций множество предложений и теперь их необходимо обсудить с экспертами, учеными и бизнесом в специальном совете при комитете.

Реклама

«Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12:00», — заявил Макаров.

Депутат добавил, что в принятии решений до начала каникул заинтересованы все, потому что тогда у всех останется время подготовиться к внедрению этой системы, которая заработает с 1 января 2025 года.

Поручение о дополнительной настройке налоговой системы президент России Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию. Он призвал сделать сбор налогов более справедливым и стабильным, чтобы не менять основные параметры.

К этому вопросу глава государства вернулся во время выступления на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. Путин подчеркнул, что модернизация фискальной системы простимулирует бизнес увеличить объем инвестиций в социальные и кадровые проекты.