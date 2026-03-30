Глава «Выберу.ру» Бурденко заявил, что широкое использование цифрового рубля будет зависеть от итогов пилотных проектов

В течение следующих двух-трех лет цифровой рубль будет применяться для адресных выплат и корпоративных переводов. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

По его словам, более широкое использование цифрового рубля будет зависеть от результатов пилотных проектов и готовности банковской инфраструктуры. С 1 сентября 2026 года операции с цифровой валютой станут доступны клиентам крупнейших банков и торговым компаниям с выручкой свыше 120 миллионов рублей. С 1 сентября 2027 года доступ получат все банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой от 30 миллионов рублей. А с 1 сентября 2028 года — банки с базовой лицензией и компании с выручкой от 20 до 30 миллионов рублей.

Бурденко подчеркнул, что обязанность принимать цифровые рубли не будет распространяться на торговые точки с выручкой менее пяти миллионов рублей и на компании, работающие в районах без интернета.

Он также отметил, что опыт соседних стран подтверждает эффективность такого подхода. В Казахстане цифровой тенге уже используется для социальных выплат, субсидий и корпоративных транзакций. Например, финансирование крупных инфраструктурных проектов с использованием цифровой валюты позволяет контролировать движение средств и снижать риски их нецелевого использования.