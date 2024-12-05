Глава ВТБ Костин спрогнозировал появление новых финансовых центров в мире

По словам главы ВТБ Андрея Костина, очень скоро в мире появятся новые финансовые центры. Об этом он заявила в беседе с RT .

Костин подчеркнул, что новая система еще не создана, но процесс по ее образованию уже запущен. Не исключено, что он займет несколько десятков лет, но в итоге мир перестоится и финансы сфокусируются в новых центрах.

«Это обязательно произойдет, потому что доллар подорвал доверие к себе, а этого нельзя было делать американцам», — отметил Костин.

Он добавил, что государства со временем сделают выбор в пользу мультивалютных расчетов, и это изменит расстановку сил в мировой экономике.