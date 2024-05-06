Глава отдела ЦБ Милова: слишком высокая ставка по вкладу может указывать на неустойчивое положение банка | 360°

06 мая 2024, 12:50
Глава отдела ЦБ Милова: слишком высокая ставка по вкладу может указывать на неустойчивое положение банка
Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова посоветовала выбирать вклад исходя из цели. Так, при желании накопить крупную сумму подойдет вариант с возможностью пополнения, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По словам эксперта, всегда важно обращать внимание на среднерыночные процентные ставки. Слишком высокий показатель порой свидетельствует о неустойчивом финансовом положении банка.
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Милова также рекомендовала следить за динамикой ключевой ставки ЦБ. При ее повышении ставки по вкладам тоже растут, пояснила специалист.
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