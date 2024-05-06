Глава отдела ЦБ Милова: слишком высокая ставка по вкладу может указывать на неустойчивое положение банка | 360°

Деньги 06 мая 2024, 12:50 Глава отдела ЦБ Милова: слишком высокая ставка по вкладу может указывать на неустойчивое положение банка

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Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова посоветовала выбирать вклад исходя из цели. Так, при желании накопить крупную сумму подойдет вариант с возможностью пополнения, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, всегда важно обращать внимание на среднерыночные процентные ставки. Слишком высокий показатель порой свидетельствует о неустойчивом финансовом положении банка.

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Милова также рекомендовала следить за динамикой ключевой ставки ЦБ. При ее повышении ставки по вкладам тоже растут, пояснила специалист.