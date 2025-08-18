Глава НАПФ Беляков заявил, что банки должны четко информировать клиентов о нюансах комбинированных вкладов

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил News.ru, что банки, рекламирующие вклады с программой долгосрочных сбережений (ПДС), должны честно информировать клиентов о всех особенностях этого продукта.
Специалист подчеркнул, что в договоре должна быть четко указана повышенная ставка по депозиту при условии участия в ПДС. Если такого предупреждения нет, это повод для жалобы на банк.
Беляев уточнил, что при открытии вклада часть средств направляется в негосударственный пенсионный фонд в рамках ПДС, а другая часть — на депозит с более высоким процентом. Однако все эти детали должны быть ясно отражены в договоре. Эксперт добавил, что неинформирование клиентов является мисселингом и должно пресекаться.
Россиянам с детьми начали массово отказывать во въезде в Грузию
Жительница Южной Кореи выловила пятикилограммового морского слизня
МинЖКХ Подмосковья пригласило на работу специалистов в области водоснабжения
Недоношенного ребенка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД
Более тысячи человек посетили астрономический фестиваль в Лосино-Петровском
Андрей Воробьев: аварийные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт к октябрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте