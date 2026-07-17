Глава Ассоциации цифровых платформ Дурдыев заявил, что новый закон о маркетплейсах поможет быстро выявлять «серые» схемы

С 1 октября маркетплейсы начнут передавать в ФНС данные о продавцах и договорах с ними. О преимуществах нововведения сайту Zvezdanews рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

По словам Дурдыева, закон впервые четко определяет понятия цифровой посреднической платформы, закрепляет правила взаимодействия между платформами, продавцами и потребителями. Кроме того, документ устанавливает механизмы защиты прав всех участников процесса.

Президент ассоциации отметил, что закон учитывает специфику быстрорастущей отрасли, оборот которой уже превышает 18 триллионов рублей и составляет 8,5% ВВП страны. Нововведение позволит платформам эффективнее выстраивать отношения с партнерами.

Благодаря передаче информации службе с согласия продавца, проверке его статуса и цифрового следа каждой операции платформенная экономика станет прозрачнее. По словам Дурдыева, добросовестные предприниматели смогут продолжать работу, а недобросовестные схемы будут выявляться быстрее. Закон также защитит потребителей, создаст равные конкурентные условия и поддержит честный бизнес на платформах.