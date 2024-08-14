Глава АРБ Тосунян назвал риск невыплат по кредитам из-за повышения ставок главной проблемой банков

Риск невыплат по кредитам, связанный с повышением процентных ставок, считается ключевой проблемой банков. В целом ставки увеличивают риски дефолта, рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, как только появляется тенденции по росту стоимости денег, то ожидается и рост просрочки кредитов. В итоге на фоне инфляции «цена денег» снижается, «сегодня 31 тысяча рублей — это вчерашние 25 тысяч», подчеркнул Тосунян.

Когда просрочки начинают расти, заемщики вынуждены обращаться в микрофинансовые организации для их погашения, добавил он.

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