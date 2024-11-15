Глава АРБ Тосунян: на 96% вкладах россиян лежит не более 1,4 млн рублей

Сегодня система страхования гарантирует возвраты вкладов размером не более 1,4 миллиона рублей. Доля подобных вложений на общем рынке составляет 96%. Об этом рассказал «Национальной Службе Новостей» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Он также отметил, что россияне предпочитают открывать вклады сроком на три-шесть месяцев. Это связано с ожиданиями по увеличению ставки. При этом вложения размером 300-500 тысяч рублей составляют 76% от общего числа.
Когда не вызывающий особого доверия банк предлагает высокие проценты, люди отправляют деньги на вклад, зная, что система страхования гарантирует им возврат 1,4 миллиона рублей, добавил Тосунян.
Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров
Современные витрины для экспонатов появились в Музее Дубны
Фестиваль новогодних елок пройдет в декабре в Воскресенске
Дроны-камикадзе испытали в КНДР. Кому грозят наработки Северной Кореи
Более тысячи заявок поступило на участие во втором потоке «Времени героев»
Протестующие в Абхазии протаранили ворота администрации президента
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте