Глава АРБ Тосунян: на 96% вкладах россиян лежит не более 1,4 млн рублей

Сегодня система страхования гарантирует возвраты вкладов размером не более 1,4 миллиона рублей. Доля подобных вложений на общем рынке составляет 96%. Об этом рассказал «Национальной Службе Новостей» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Он также отметил, что россияне предпочитают открывать вклады сроком на три-шесть месяцев. Это связано с ожиданиями по увеличению ставки. При этом вложения размером 300-500 тысяч рублей составляют 76% от общего числа.

Когда не вызывающий особого доверия банк предлагает высокие проценты, люди отправляют деньги на вклад, зная, что система страхования гарантирует им возврат 1,4 миллиона рублей, добавил Тосунян.

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