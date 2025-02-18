Генеральный директор ООО «Инфинити» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Инфинити» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 5 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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