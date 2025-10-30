Геммолог Меликян отметила, что алмазы менее выгодны для инвестиций из-за широкого распространения синтетических камней

Алмазы имеют более низкую инвестиционную привлекательность, чем золото. О причинах этого явления рассказала геммолог Ольга Меликян в эфире радио Sputnik .

По словам специалиста, во-первых, на рынке находится огромное количество природных алмазов. Раньше рынок контролировала корпорация De Beers и выпускала ограниченные партии, удерживая цены. Сейчас камней настолько много, что если их все выпустить, цены могут резко упасть.

Во-вторых, в последние пять–семь лет массовый сегмент заполонили синтетические алмазы. Часто продавцы не указывают происхождение камней, из-за чего сильно упала стоимость природных бесцветных алмазов.

Международные организации официально закрепили, что синтетические алмазы не относятся к драгоценным камням и не могут оцениваться как природные. Несмотря на то что эта мера направлена на защиту природных алмазов, потребуется много времени, чтобы восстановить их ценность, заключила Меликян.