Сегодня 19:20 Газпромбанк: как сохранить и приумножить сбережения? 0 0 0 Деньги

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Многие хотят не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Как это сделать наиболее эффективно, в интервью 360.ru рассказали начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов и директор департамента по работе с партнерами НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления Дмитрий Черноморский.

Вклад со ставкой до 25% годовых По словам Зотова, из-за высокой ключевой ставки вклады становятся эффективным способом сохранить сбережения и получить доход. «Клиентам Газпромбанка доступна ставка до 25% годовых по вкладу „Перспективные сбережения“. Важное условие для получения повышенной ставки — одновременно с депозитом открыть программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая также позволяет клиенту сохранять и преумножать накопления», — заявил он.

Процентные ставки зависят от срока размещения средств на вкладе: максимальная ставка составляет до 25% годовых. Минимальная сумма вклада — 30 000 рублей, максимальная — не должна превышать сумму первого взноса в ПДС, добавил Артем Зотов. Вклад доступен для клиентов банка с 4 сентября, отметил Зотов. Также он подчеркнул, что деньги вкладчиков застрахованы государством: до 1,4 млн рублей в рамках вклада и до 2,8 млн рублей в рамках ПДС.

Долгосрочные сбережения Программа долгосрочных сбережений появилась в 2024 году. Её разработали Минфин и Центробанк. «Это действительно новый и уникальный финансовый продукт, потому что с точки зрения доходности и надежности ему нет аналогов на российском рынке. Этот продукт позволяет накопить абсолютно на любые задачи, вплоть до первого взноса на квартиру, на обучение детей», — заявил Черноморский. Как все работает? В офисах Газпромбанка вы открываете вклад «Перспективные сбережения» и оформляете договор долгосрочных сбережений. Кстати, со средств, внесенных в ПДС, можно вернуть 13% или 15% через налоговый вычет, но не более 60 000 рублей в год. Вложенные в ПДС средства не просто хранятся, они работают: фонд инвестирует внесенные в программу деньги, учитывая их сохранность и диверсификацию. Артем Зотов добавил, что сбережения могут формироваться из нескольких источников. Помимо взносов самих клиентов, это могут быть: ежегодный инвестиционный доход, реинвестированный налоговый вычет или пенсионные накопления, сформированные до 2014 года. Выплаты осуществляются через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства со счета будут выплачены в случае необходимости получить платное лечение при возникновении критических заболеваний.

Народный продукт Программа долгосрочных сбережений на текущий момент поистине народный продукт. Она не только инициирована государством, но каждый участник может получить государственное софинансирование. В зависимости от официального дохода оно составляет от четверти до полной суммы взноса в пределах 36 000 рублей в год в течение 10 лет. «При открытии программы долгосрочных сбережений в Газпромбанке наши клиенты получают дополнительное преимущество — возможность открыть вклад с повышенной ставкой — до 25% годовых», — заявил Дмитрий Черноморский. Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться с паспортом в любой офис Газпромбанка. Менеджеры банка ответят на все ваши вопросы о программе долгосрочных сбережений и условиях вклада и помогут заключить договор.

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