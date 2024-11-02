«Газета.Ru»: около половины россиян планируют потратить на строительство дома не более 5 млн рублей

Почти половина россиян, а именно 45%, при строительстве дома надеются уложиться в сумму не более пяти миллионов рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Торговой Сетьи ТЕХНОНИКОЛЬ» (ТСТН).

Еще 28% опрошенных заявили, что готовы отдать на строительство загородного дома до 15 миллионов рублей. Почти столько же, 27% респондентов, считают, что вполне реально уложиться и в восемь миллионов рублей.

Кроме того, 62% россиян вообще не хотят связываться со стройкой, а предпочитают приобретать уже готовую недвижимость. Что касается площади, то 42% опрошенных хотели бы дом в 200 квадратных метров, 32% — хватило бы и 100, добавил infox.ru.