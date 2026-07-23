ФЦК представил обновленную ИТ-платформу для повышения производительности

Фонд «Центр компетенций» (ФЦК) запустил обновленную ИТ-платформу производительность.рф. Этот цифровой инструмент объединяет лучшие практики, образовательные программы, аналитические сервисы и экспертную поддержку для предприятий реального сектора и организаций социальной сферы.

Развитие производительности труда — одна из ключевых задач для российской экономики. Ее решение требует системного подхода и современных инструментов. Обновленная платформа производительность.рф призвана стать экосистемой, обеспечивающей практическую реализацию этих задач.

С 2018 года ФЦК в рамках федерального проекта «Производительность труда» накопил уникальную экспертизу, работая с более чем 8 500 предприятиями с совокупной выручкой свыше 21 трлн рублей. В результате участия в проекте компании в среднем увеличивают объемы производства в 1,5 раза и сокращают производственные циклы на треть. Этот опыт лег в основу новой цифровой платформы.

Одним из ключевых сервисов платформы стал маркетплейс практик повышения операционной эффективности. Пользователи получают доступ к структурированным решениям с подробным описанием условий внедрения, необходимых ресурсов и ожидаемых эффектов. Для участников федерального проекта это дополнение к экспертной поддержке, а для остальных организаций маркетплейс может стать инструментом для самостоятельного внедрения улучшений.

Образовательный блок платформы включает каталог программ Академии производительности: онлайн-курсы, очные тренинги, фабрики процессов и сертификацию. Пользователи могут сразу определить формат участия — бесплатные программы, доступные в рамках нацпроекта, или коммерческие решения.

Аналитические сервисы платформы формируют отчеты по ключевым финансовым и операционным показателям за 3–5 лет, позволяя проводить экспресс-оценку и стратегическое планирование. Инструменты бенчмаркинга дают возможность сравнивать показатели организации с аналогами по отрасли, региону и масштабу.