Форум инновационных финансовых технологий прошел в Сочи

В Сочи состоялся Форум инновационных финансовых технологий «Финополис-2025». На нем обсудили множество важных вопросов: как сделать транзакции безопаснее, какие решения навсегда изменят банковскую отрасль и многие другие.

Три дня нетворкинга, десятки стендов и инновационных решений. Одно из них — система оплаты с помощью бесконтактной технологии «Волна». Она позволяет расплачиваться через Bluetooth. Одними из первых технологию опробовали в банке Дом.РФ, который входит в группу компаний ДОМ.РФ.

«Клиентский путь максимально простой: когда появляется необходимость оплачивать, прикладывается телефон, на нем нет стикеров — оплата проходит успешно», — объяснил принцип вице-президент банка Олег Комлик.

Еще одна новинка — оплата с помощью цифрового рубля. Ожидается, что он позволит сделать платежи более прозрачными и контролируемыми, а также более выгодными благодаря отсутствию комиссии. В мобильном банке появляется еще одна строчка, а пользователь может совершать те же самые базовые операции.

«Снижение издержек — это появление тех самых денег, которые в том числе могут в бенефитах вернуться клиентам», — подчеркнул старший вице-президент ПСБ Алексей Щавелев.

Эксперты уверены, что представленные технологии не только сделают платежи удобнее и безопаснее, но и помогут укрепить финансовую систему страны.