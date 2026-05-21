Финэксперт Волкова заявила, что покупка валюты без четкой стратегии не имеет смысла

Финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с РИАМО заявила, что в условиях снижения официального курса доллара и евро покупка валюты без четкой стратегии не имеет смысла.

По словам специалиста, рубль в последнее время демонстрирует впечатляющую устойчивость. Однако Волкова подчеркивает, что предсказать курс валют на полгода или год вперед невозможно.

«Никто не знает, каким будет курс через полгода или год. Ни аналитики, ни блогеры, ни тем более предсказатели не способны дать гарантированный сценарий», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Многие россияне привыкли переводить свободные средства в валюту, рассчитывая на ее постоянный рост. Но эта модель поведения больше не работает, и те, кто покупал доллар и держал его без стратегии, уже фиксируют убытки. Это сигнал того, что финансовая среда изменилась, отметила Волкова.

Эксперт также подчеркнула, что деньги должны работать, а не лежать без движения. Даже валютные активы требуют продуманного подхода.

«Например, доллар необязательно должен лежать "под подушкой". Многие рассматривают варианты дополнительной монетизации валютных активов через современные финансовые инструменты», — отметила финансист.

Смысл в том, чтобы капитал участвовал в работе и компенсировал возможные колебания курса, резюмировала она.