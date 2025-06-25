Финэксперт Волкова посоветовала не откладывать задачи, требующие использования валюты

Финансовый консультант Татьяна Волкова обсудила вопрос целесообразности приобретения иностранной валюты в настоящее время. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, выбор валюты зависит от конкретных целей покупателя. Так, в краткосрочной перспективе рубль сохранит стабильность.

«Если у вас есть конкретные задачи, требующие валюты, то сейчас вполне подходящий момент, чтобы их решить», — отметила специалист.

Она также заявила, что в течение лета курс доллара будет колебаться в диапазоне 78–83 рубля. Такие условия открывают хорошие возможности для покупки валюты под конкретные нужды — будь то поездки за границу, образовательные программы или другие расходы.