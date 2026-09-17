Финэксперт Солдатенкова назвала ошибки при рефинансировании кредитов

Рефинансирование снижает ежемесячный платеж, но не всегда уменьшает общую переплату по кредиту. Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова назвала ключевые риски переоформления займа, сообщает «Лента.ру» .

Эксперт предупредила, что заемщикам не стоит ориентироваться только на новый ежемесячный платеж. При увеличении срока кредита итоговая переплата может вырасти, даже если платить каждый месяц придется меньше.

Солдатенкова посоветовала оценить разницу между старой и новой ставками. Если она меньше двух процентных пунктов, заметной выгоды может не быть, особенно когда заем уже выплачен более чем наполовину. В этом случае клиент вновь начинает график, где значительную часть платежа составляют проценты.

Также нужно учитывать полную стоимость кредита и дополнительные расходы, передает ИА НСН.

При рефинансировании ипотеки они могут включать страхование, оценку недвижимости, нотариальные услуги и банковские комиссии.

Эксперт рекомендовала рассчитать срок окупаемости переоформления. Если расходы составляют 20 тысяч рублей, а платеж уменьшился на 2 тысячи, выгода появится через десять месяцев. При досрочном погашении до этого срока рефинансирование окажется невыгодным.

Для кредитных карт новая ставка должна быть ниже хотя бы на два процентных пункта либо должен действовать более длительный льготный период. После перевода долга старую карту следует официально закрыть.