Финасист Бархота: мошенники вряд ли смогут подделать оплату по биометрии

Единая система для оплаты товаров и услуг с помощью биометрии появится в России. Технология весьма перспективна, так как предполагает отсутствие телефона и карт, однако есть свои сложности. О них рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с ОТР .

Специалист отметил, что процесс накопления биометрических данных банками требует денег, времени и расширения инфраструктуры. Сейчас подделать оплату по биометрическим данным вряд ли возможно, однако мошенники тоже стараются не отставать от технологий и придумывают новые схемы обмана. Если встанет вопрос о повышении защищенности системы, его, несомненно, будут решать, подчеркнул Бархота.