Финансовый консультант Хайдер: вкладчик может получить компенсацию до 1,4 млн рублей, если у банка возникнут проблемы

Вклады на сегодняшний день стали одним из самых популярных способов сохранить свои деньги, однако многие переживают о том, что будет с их капиталами, есть банк разорится. Какие компенсации положены в этом случае, Aif.ru рассказала финансовый консультант Юлия Хайдер.
Она объяснила, что максимальная сумма, на которую может рассчитывать вкладчик, если у банка начались проблемы — это 1,4 миллиона рублей. Компенсацию выплатит Агентство по страхованию вкладов.
Хайдер добавила, что это максимальная сумма, которая приходится на один банк. Если вкладов несколько и в разных учреждениях, то на компенсацию можно рассчитывать из каждого из них, добавило «ФедералПресс».
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