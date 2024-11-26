Финансовый консультант Хайдер: вкладчик может получить компенсацию до 1,4 млн рублей, если у банка возникнут проблемы

Вклады на сегодняшний день стали одним из самых популярных способов сохранить свои деньги, однако многие переживают о том, что будет с их капиталами, есть банк разорится. Какие компенсации положены в этом случае, Aif.ru рассказала финансовый консультант Юлия Хайдер.

Она объяснила, что максимальная сумма, на которую может рассчитывать вкладчик, если у банка начались проблемы — это 1,4 миллиона рублей. Компенсацию выплатит Агентство по страхованию вкладов.

Хайдер добавила, что это максимальная сумма, которая приходится на один банк. Если вкладов несколько и в разных учреждениях, то на компенсацию можно рассчитывать из каждого из них, добавило «ФедералПресс».