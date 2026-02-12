Финансовый эксперт Волкова предупредила о рисках вкладов в валюте ОАЭ

Санкционные меры и трудности с доступом к основным мировым валютам подтолкнули российские банки к поиску новых финансовых инструментов. Одной из новинок стала возможность открытия депозитов в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. О специфике таких вкладов рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова в интервью «ФедералПресс» .

По ее словам, ключевое отличие вложений в эмиратские дирхамы заключается в особенностях курсового риска. Важнейшую роль здесь играет внутренний обменный курс банка, используемый при покупке валюты клиентом и последующей продаже при закрытии депозита. Разрыв между этими двумя ставками, известный как спред, может существенно повлиять на итоговую доходность вложения.

«Еще до открытия вклада важно понимать: по какому курсу происходит вход в валюту; по какому курсу возможен выход; насколько этот спред для вкладчика приемлем», — отметила эксперт.

Как пояснила специалист, гарантировать выгодные курсы при закрытии счета невозможно, и вкладчики должны осознавать риск изменения условий валютного рынка.