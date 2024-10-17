Финансовый эксперт Волкова: копилка с ячейками поможет собрать нужную сумму при небольшом доходе

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, как собрать необходимую сумму при небольшом доходе. Так, важно фиксировать бюджет, учитывая зарплату и другие источники заработка, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

Она также посоветовала обратить внимание на метод 100 рублей.

«Это могут быть как 50, 300 или тысяча рублей. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Суть в том, чтобы откладывать эту сумму ежедневно», — пояснила специалист.

По ее словам, систематизировать процесс поможет копилка с ячейками. В каждой клетке нужно написать определенное значение, например от 10 рублей до пяти тысяч. Откладывая деньги, следует зачеркивать соответствующий день, сообщила Волкова.