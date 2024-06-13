Финансовый эксперт Верников спрогнозировал рост объема торговли юанем и золотом

Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за включения в санкционный список США. На этом фоне возможен рост объема торговли юанем и золотом, сообщил финансовый эксперт Андрей Верников в беседе со «Звездой».

По его словам, валютный рынок России будет «лихорадить» несколько дней, однако примерно за три дня ажиотаж прекратится. Объемы по золоту и юаню вырастут автоматически, поскольку не останется альтернативы.

В целом участники рынка давно готовы к подобным санкциям и большинство не ощутят их последствий, отметил Верников.

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