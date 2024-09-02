Финансовый эксперт Тимошенко: юань стал укреплять позиции на Мосбирже

Юань стал укреплять позиции на Московской бирже после завершения пика налоговых выплат. Об этом рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко в беседе с РИАМО .

Он напомнил, что благодаря сотрудничеству РФ и Китая в июле текущего года национальная валюта КНР достигла в мировой торговле рекордной доли в 53%.

Еще одним позитивным фактором эксперт назвал прогнозы на рост товарооборота между странами. Положительное влияние также оказывает увеличение объема торговли, добавило «АБН24».