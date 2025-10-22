Финансовый эксперт Соколов указал на риски инвестирования в золото

Инвестирование в драгоценный металл сопряжено с высокими рисками и не гарантирует пассивного дохода. Таким мнением поделился финансовый эксперт Алексей Соколов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Как отметил специалист, золото представляет собой исключительно спекулятивный инструмент и не гарантирует существенного пассивного дохода.

Несмотря на текущую высокую доходность драгоценного металла, Соколов подчеркнул, что покупка золота на историческом максимуме стоимости нецелесообразна и может привести к значительным убыткам в дальнейшем. Финансист рекомендовал гражданам проявлять осторожность и внимательно оценивать возможные риски перед принятием инвестиционных решений.