Финансовый эксперт Сергейчик заявил, что женщины меньше склонны рисковать в финансовом плане

Женщины менее предрасположены к риску в финансовом плане в сравнении с мужчинами. Об этом сообщил Леди Mail.ru руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик на IV Евразийском женском форуме.

Он отметил, что представительницы прекрасного пола предпочитают тщательно изучить тему, прежде чем принимать финансовые решения, в то время как мужчины чаще склонны к участию в рискованных начинаниях.

Сергейчик также добавил, что у женщин критическое мышление в финансовых вопросах работает более эффективно, чем у мужчин.