Финансовый эксперт Пушкарев призвал россиян не хранить наличные дома

В период высокой инфляции не стоит хранить наличные дома. Дело в том, что покупательская способность ваших сбережений неизбежно уменьшается из-за роста цен. Об этом «Газете.Ru» сообщил финансист и инвестор Андрей Пушкарев.

Как написал сайт MK.Ru, деньги, которые хранятся дома в наличном виде, со временем просто обесценятся.

Пушкарев также прокомментировал вложение средств в покупку недвижимости. Как заметил финансист, такие инвестиции требуют тщательного анализа и понимания рынка. Эксперт напомнил о росте ипотечных ставок, что, по его словам, влияет на общую выгоду от покупки жилья.

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