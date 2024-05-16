Финансовый эксперт Кучава привал с осторожностью относиться к ссудо-сберегательным кассам | 360°

Деньги 16 мая 2024, 10:57 Финансовый эксперт Кучава привал с осторожностью относиться к ссудо-сберегательным кассам

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В России появился новый продукт вместо привычной ипотеки — это ссудо-сберегательные кассы. О том, как они будут работать, Общественной Службе Новостей рассказал эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава.

По его словам, есть большой риск, что под видом касс взаимопомощи начнут работать мошенники. Подобных ситуаций в прошлом было много, кооперативы на самом деле были обычными пирамидами.

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«Кредитно-потребительские кооперативы — это огромное поле для мошенников. Жертв — тысячи», — рассказал Галактион Кучава.

Он добавил, что в России необходимо разработать механизмы, которые будут защищать вкладчиков. И только после этого выводить новые продукты на рынок.

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