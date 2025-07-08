Финансовый эксперт Хайдер посоветовала инвестировать в акции компаний из разных сфер экономики

Начинающий инвестор может распределить средства по акциям из разных отраслей и следить за их динамикой. Об этом сайту «Москва 24» рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.

По словам эксперта, вложения в акции — это всегда риск, так как их цена может снизиться в неподходящий момент.

«Если портфель акций "просел" на 50%, на его восстановление для получения стопроцентной доходности может уйти до трех лет. Поэтому инвесторы должны понимать: эти вложения — долгосрочная стратегия», — сказала Хайдер.

Она порекомендовала диверсифицировать портфель — инвестировать в ценные бумаги компаний из разных сфер экономики, например, IT-отрасли, энергетики, финансовой сферы и отрасли потребительских товаров. Специалист подчеркнула, что акции редко падают в цене одновременно, поэтому потери по одному активу могут быть компенсированы ростом стоимости другого.

Для тех, кто делает первые шаги в инвестициях, Хайдер посоветовала присмотреться к «голубым фишкам» — акциям, выпущенным надежными и ликвидными компаниями. Кроме того, эксперт порекомендовала обратить внимание на привилегированные акции, держатели которых могут рассчитывать на дивиденды даже в случае, если большинство компаний примет решение не выплачивать их по обыкновенным активам.