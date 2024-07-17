Финансовый эксперт Данилова: заемщиков с тремя и более кредитами считают рискованными

Член совета директоров Центробанка РФ Елизавета Данилова заявила, что в целом долговая нагрузка россиян выглядит приемлемой. Однако растет доля рискованных заемщиков, отметила эксперт в беседе с сайтом kp.ru .

По ее словам, речь идет о людях, одновременно имеющих три и более кредита. Это основная группа, «которую мы все время держим в голове», отметила Данилова.

Всего у банков и микрофинансовых организаций 50 миллионов заемщиков. Специалист добавила, что половина всей задолженности приходится на рискованную категорию.