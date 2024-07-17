Финансовый эксперт Данилова: у большей части заемщиков полная выплата ипотеки придется на пенсию

Член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова дала советы потенциальным заемщикам. Она рекомендовала не переоценивать личные возможности и иметь подушку безопасности, сообщил сайт kp.ru.

По словам эксперта, перед получением кредита важно разобраться со старыми долгами. Кроме того, не стоит надеяться на потенциальные доходы в будущем.

«Сегодня надо исходить из того, что есть, и тщательно взвешивать риски», — отметила специалист.

Она также напомнила, что средний срок выдачи ипотеки — 26 лет. Большая часть заемщиков смогут полностью погасить кредит лишь в пенсионном возрасте, подчеркнула Данилова.

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