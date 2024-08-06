Финансовый эксперт Аверс: ситуация с частыми отказами по кредитам сохранится до снижения ставки

При росте ключевой ставки до 18% банки стали значительно осторожнее относиться к выдаче кредитов. Финансовым учреждениям сейчас невыгодны рискованные экономические отношения, рассказала финансовый эксперт Ксения Аверс в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, теперь заемщиков проверяют вдвое тщательнее, чтобы избежать банкротств. Любой невозврат кредита приводит к падению доходности банка.

Специалист предположила, что такая ситуация сохранится до снижения ставки. Есть вероятность, что финансовые организации уменьшат ставку по депозитам раньше, чем снизится ключевая ставка.