Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Ридусу» , что текущее укрепление рубля по отношению к доллару обусловлено спекулятивными факторами, и в ближайшем будущем российская валюта может заметно ослабеть.

Он объяснил, что курс рубля определяется внебиржевым рынком, где значительную роль играют настроения инвесторов и механизм спроса и предложения.

Беляев подчеркнул, что курс валюты основывается на фундаментальных факторах экономики страны. Официальные прогнозы Центробанка и Минэкономразвития предсказывают рост российской экономики на уровне 1,5–2%, что, по его словам, свидетельствует о депрессии. В краткосрочной перспективе курс рубля столкнется с ограничениями, обусловленными фундаментальной слабостью экономики, и начнет падать.

Сегодня официальный курс доллара в России составляет 85,93 рубля, а курс евро — 90,18 рубля.