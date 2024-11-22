Финансовый аналитик Антонов: негативная динамика рубля связана с новыми санкциями США

В ближайшее время доллар может сохранить тенденцию роста курса. К факторам, влияющим на негативную динамику рубля, относятся новые санкции со стороны действующего правительства Соединенных Штатов. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT .

По мнению специалиста, существуют еще несколько причин роста американской валюты. Среди них — недостаточный приток на рынок, а также повышенный спрос со стороны импортеров.

Преодолев порог в 102 рубля, доллар, вероятнее всего, продолжит расти в сторону 105 и 107,5 рубля, подытожил Антонов.