Финансовый аналитик Антонов: грамотное пользование кредитами начинается с тщательной оценки собственной ситуации

Грамотное пользование кредитами и кредитными картами начинается с тщательной оценки финансовой ситуации. Об этом RT сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Перед тем, как взять кредит, человек должен убедиться в стабильности дохода и способности выплачивать долг.

«Перед оформлением кредита необходимо внимательно изучить его условия, обращая особое внимание на процентную ставку», — сказал Антонов.

Он призвал не брать денег больше, чем нужно, а также изучить все предложения банков.