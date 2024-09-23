Финансовый аналитик Антонов: грамотное пользование кредитами начинается с тщательной оценки собственной ситуации
Грамотное пользование кредитами и кредитными картами начинается с тщательной оценки финансовой ситуации. Об этом RT сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Перед тем, как взять кредит, человек должен убедиться в стабильности дохода и способности выплачивать долг.
«Перед оформлением кредита необходимо внимательно изучить его условия, обращая особое внимание на процентную ставку», — сказал Антонов.
Он призвал не брать денег больше, чем нужно, а также изучить все предложения банков.
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