Финансист Звездин предсказал сохранение высокой ключевой ставки в 2025 году

Конец этого года и весь слеующий — Центральный банк России продолжит удерживать ключевую ставку на высоком уровне. Об этом «ФедералПресс» сообщил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

По его словам, пока нет никаких предпосылок к тому, что ситауция может измениться в скором времени. Рост инфляции замедляется недостаточно, и власти вынуждены принимать все более жесткие меры для ее сдерживания.

Более того, Звездин вполне допускает, что ключевую ставку повысят еще — до уровня 25%. Но потом могут начать понемного снижать, но оставляя на высоком уровне. Так, к середине следующего года она может опуститься до 23%.

Сейчас главная задача ЦБ, подчеркнул финансист, состоит в том, чтобы охладить спрос и замедлить инвестирование, чтобы остановить инфляцию и рост цен.