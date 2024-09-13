Финансист Жорнист: не исключено, что ЦБ повысит ставку до 19%

Центральный банк России проведет очередное заседание 13 сентября ирассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Не исключено, что ее поднимут до 19%, рассказал финансист Евгений Жорнист в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, дополнительное повышение ставки может быть оправданно, поскольку факторы спроса по-прежнему остаются сильными. При этом Центробанк может поднять ставку с 18% годовых как на один процентный пункт, так и на два.
Появления отдельных признаков охлаждения деловой активности и стабилизации роста цен недостаточно для того, чтобы ставка осталась без изменений, отметил Жорнист.
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