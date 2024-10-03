Финансист Тучков: текущая рыночная ситуация создала уникальное время для открытия вкладов

Утверждение о том, что кризис является временем возможностей, относится и к банковским вкладам. Об этом рассказал финансист Андрей Тучков в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, начался уникальный период открытия депозитов, чему поспособствовала рыночная ситуация.

«Мы видим ставки сейчас на уровне 18-23% годовых, что превышает доходность от сдачи недвижимости в аренду», — отметил эксперт.

Он посоветовал открывать вклады прямо сейчас. Однако сначала необходимо проверить лицензию и систему страхования банка, предупредил специалист.

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